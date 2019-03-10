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أخبار محلية > تخصيص 10 مليارات لإنشاء طريقين يربطان جازان بجدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها
10/03/2019   7:00 م

تخصيص 10 مليارات لإنشاء طريقين يربطان جازان بجدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

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أعلن وزير النقل نبيل العامودي عن تخصيص 6 مليارات ريال لإنشاء طريق يربط بين منطقة عسير ومنطقة جازان، بطول 136 كم، ويحتوي 11 نفقا بطول 9.2 كم و55 جسرا بطول 19 كم.

وأشار العامودي خلال الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير اليوم (الأحد)، إلى تخصيص 4 مليارات ريال لتنفيذ طريق مزدوج بين جدة وجازان بطول 700 كم.

وكشف عن إعادة طرح مناقصة تصميم مطار أبها الجديد لوجود إشكاليات فنية وقانونية في المناقصة السابقة، مشيرا إلى أن المطار الجديد سيكون خامس أكبر مطار في المملكة، وسيتسع لـ8 مليون مسافر.وفق “أخبار 24”.

تخصيص 10 مليارات لإنشاء طريقين يربطان جازان بجدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

أخبار محلية
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