للاستغناء عن زيارة كتابات العدل.. إطلاق خدمة التحقق من الصكوك العقارية إلكترونياً

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيًا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات، تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيراً اختيار التحقق من الصك العقاري، وإدخال رقم الصك وتاريخه ورقم الجوال، لاستلام رقم التحقق.
وأضافت أن الخدمة تهدف إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.وفق “أخبار 24”.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.