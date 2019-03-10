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أخبار محلية > إيداع قرابة ملياري ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان عن شهر رجب
10/03/2019   6:59 م

إيداع قرابة ملياري ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان عن شهر رجب

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، إضافةً لبدل غلاء المعيشة.

وصرح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 1.98 مليار ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.38 مليار، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء 178 مليوناً، و96 مليوناً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 335 مليوناً بدل غلاء معيشة.

وأشار إلى أنه جرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.حسب “أخبار 24”.

إيداع قرابة ملياري ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان عن شهر رجب

أخبار محلية
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