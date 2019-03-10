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اخبار رياضية > عطيف يتعجل العودة
10/03/2019   1:50 م

عطيف يتعجل العودة

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ذكرت لـ “الرياضية” مصادر مطلعة، أن عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب من الجهاز الطبي في النادي، مضاعفة جرعات برنامجه العلاجي، سعيًا لتقليص المدة المحددة لعودته.

وبدأ لاعب الوسط الدولي برنامجه العلاجي، أمس، على فترتين صباحية ومسائية، وليس واحدة فقط، برغبة شخصية منه وفقًا للمصادر ذاتها، التي أرجعت ذلك إلى حرصه على العودة إلى المشاركة في المباريات في أسرع وقت ممكن. وكان عطيف تعرض لإصابة الشهر الفائت، قبل أن يعلن ناديه الأربعاء الماضي، حاجته إلى 4 أسابيع، حتى يتخلص من مشاكل العضلة الضامة.

عطيف يتعجل العودة

اخبار رياضية
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