رئيس الهلال: واثقون من صحة موقفنا في قضية القرني

أكد رئيس إدارة الهلال الأمير محمد بن فيصل، ثقة إدارة النادي من صحة الموقف القانوني من صحة الاحتجاج الذي تقدمت به على مشاركة اللاعب محمد القرني مع فريق الوحدة في المباراة التي انتهت الجمعة بتعادل الفريقين بهدفٍ لكلٍ منهما، بيد أنه رفض الخوض في تفاصيل القضية، منوهاً إلى أن الإدارة تتناقش بشكل مستمر مع مدرب الفريق الكرواتي زوران حول الأمور الفنية في النادي، مؤكداً في الوقت نفسه أنها لا تتدخل في القرارات الفنية للمدرب.
وقال الأمير محمد بن فيصل في معرض ردوده على مداخلات جمهور النادي عبر حسابه تويتر الليلة: حول الاحتجاج، نحن واثقون في موقفنا ولا نستطيع الخوض حالياً في تفاصيل الاحتجاج نظراً لأن القضية الآن في مرحلة النظر، وأضاف: نحن كإدارة هلالية مؤتمنون على الهلال، ولن نضيع حق النادي بأي حال من الأحوال، طالما أن موقفنا قانوني ونظامي.
وقال رئيس النادي في إجابته على سؤال حول مناقشة إدارة النادي لمدرب الفريق حول الأمور الفنية: “بالتأكيد هناك نقاش مع المدرب زوران.. ولكن ليس النقاش لمجرد النقاش لكن عندما تستدعي الحاجة مثل اللقاء الأخير، ولكن في النهاية هو المدرب وصاحب القرار الأول والأخير. وفق “الرياض”.
وأكد رئيس الهلال، أن الإدارة ستتخذ قرارها بشأن استمرارية المحترفين الحاليين بالإضافة للاعبيّن عمر خربين وعمر عبدالرحمن “عموري” مع النادي من من عدمه في الوقت المناسب، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني.