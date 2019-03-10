أعلن برنامج “حساب المواطن” تفاصيل الدفعة السادسة عشرة من الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر مارس 2019، والتي تم إيداعها اليوم (الأحد).
وأوضح البرنامج عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن 84% من المستفيدين المؤهلين شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.
وبين البرنامج أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع، لافتا إلى أنه تم إيداع 16.6 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة.
وأشار إلى أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى دفعة شهر مارس بلغ 37.3 مليار ريال، فيما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة 308 ملايين ريال.
وفق “أخبار 24”.