انطلقت بالعاصمة الرياض، التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، بمشاركة 126 طالباً و طالبة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.
وتوافد أبناء الوطن من أرجاء المملكة كافة للمشاركة في التصفيات والتحدي لنيل لقب بطل تحدي القراءة العربي، والتي سيتم فيها اختيار بطلين من المملكة، للمشاركة في التحدي بمدينة دبي بدولة الإمارات.
وتميز الطلبة في الفعاليات بالشغف الكبير والنشاط والثقة بالنفس والاستعداد الكبير لخوض غمار التصفيات وتمثيل المملكة في مراحلها النهائية، الأمر الذي أثار إعجاب وثناء المحكّمين.
وأعرب عدد من الطلبة عن سعادتهم بخوض تلك التحديات، وذلك لرفع اسم الوطن عاليا، وتحقيق طموحاتهم بالتقدم والرقي.
— مبارك العصيمي (@mualosaimi) <a
إعجاب وثناء وانطباعات إيجابية لدى محكّمي #تحدي_القراءة_العربي
أثبت طلاب #المملكة المشاركون في التحدي قدرتهم وثقافتهم ممثّلين بلادهم بشكل رائع قبل المرحلة النهائية..
@ArabReading #قناة_عين pic.twitter.com/UCxhs3MT0T
— قناة عين (@iEN_tv) ٩ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.