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أخبار محلية > 6 ملفات مهمة تناقشها ندوة “مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة” برعاية وزير الصحة
10/03/2019   1:41 م

6 ملفات مهمة تناقشها ندوة “مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة” برعاية وزير الصحة

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يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة (الإثنين) بعد المقبل ندوة “مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة”، التي تنظمها اللجنة الصحية في مجلس الشورى، وتشارك فيها الجهات المعنية بالشأن الصحي.

وتستعرض الندوة عدة ملفات أهمها: خصخصة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأمين الصحي على المواطنين، ورفع رسوم الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وبطالة أطباء الأسنان، وتحويل مستشفى التخصصي إلى مستشفى خاص، ووضع ومستقبل الخدمات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى أن هذه الندوة تهدف للتعريف بالرؤى المستقبلية للخدمات الصحية والخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الندوة تسهم في تنسيق الجهود وتبادل الآراء ودعمها بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة، وصولا لهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

6 ملفات مهمة تناقشها ندوة “مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة” برعاية وزير الصحة

أخبار محلية
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