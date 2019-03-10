جسر الملك فهد يسجل رقمين قياسيين جديدين في عبور المسافرين

واصل جسر الملك فهد تحقيق الأرقام القياسية هذا العام، حيث سجل أمس (السبت) ٩ مارس 2019 أعلى عدد مسافرين في كلا الاتجاهين، وأعلى رقم عبور من البحرين إلى السعودية منذ افتتاحه عام 1986.
وأوضح المدير العام المكلف لمؤسسة جسر الملك فهد أن الجسر سجل أمس أعلى عدد مسافرين في كلا الاتجاهين بعدد (١١٩٢٩١) مسافراً، ناسخاً الرقم القديم والبالغ ١١٧٧٩١ وفق إحصائيات الجوازات.
وأضاف أن الجسر سجل كذلك أعلى عدد مسافرين باتجاه السعودية بعدد (٧٣٠٨٧) مسافراً، ناسخاً الرقم القديم والبالغ (٧٢٠٨٣)، والذي سجل السبت الماضي (٢ مارس 2019). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه رغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد؛ فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجلت تحسناً ملحوظاً بمعدل أقصى بحدود ٩٠دقيقة فقط بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.