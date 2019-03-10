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أخبار محلية > المملكة تستورد أكثر من 860 ألف كيلوجرام من خشب العود خلال عام 2018
10/03/2019   8:28 ص

المملكة تستورد أكثر من 860 ألف كيلوجرام من خشب العود خلال عام 2018

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك أن واردات المملكة من خشب العود خلال عام 2018 بلغت أكثر من 860 ألف كيلوجرام، بقيمة مالية تبلغ حوالى 113.5 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن واردات دهن العود لعام 2018 بلغت 14,569 كيلو جرام بقيمة مالية بلغت أكثر من 38 مليون ريال.

من جانبه، بيّن الباحث والمختص أحمد الدحان، وفقاً لـ “الوطن”، أن هناك 3 تحديات تواجه التجار بالمملكة في مسألة تجارة العود ودهن العود، وهي الإجراءات الجمركية في دول المصدر، والغش المحتمل من المصادر، ودخول الأعواد الصناعية.

وأشار إلى أن المملكة تستهلك ما يقارب 65 % من حجم سوق العود العالمية، لافتاً إلى أن العقود الأخيرة نشّطت شركات سعودية متخصصة بهذا المجال، وأصبحت منتجة ومعروفة عالمياً بمنتجات العود.

المملكة تستورد أكثر من 860 ألف كيلوجرام من خشب العود خلال عام 2018

أخبار محلية
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