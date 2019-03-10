روى الإعلامي أحمد الشقيري تجربته بعد مكوثه في خلوة لمدة 40 يوماً في جزيرة نائية بالمحيط الهادي، اعتزل فيها الناس بشكل كامل، وابتعد عن التعامل مع الإنترنت والتكنولوجيا، مشيراً إلى أنه لخّص أفكاره وما دار خلال تلك الأيام في كتابه حمل اسم “أربعون”.
وقال الشقيري إنه شعر خلال الفترة الماضية بفراغ كبير، بعدما أنهى مواسم برنامجه “خواطر”، ففكر في استغلال الفرصة والقضاء على العُقد التي تشغل نفسه وعقله، مبيناً أنه ذهب إلى جزيرة نائية صغيرة في المحيط الهادي، لا يوجد بها محلات أو إنترنت أو سيارات، وأخذ معه هاتفاً متواضعاً للمكالمات الطارئة فقط، واستأجر له مكاناً على البحر، مكث فيه خلال فترة إقامته بالجزيرة.
وأضاف، خلال لقاء مع برنامج “صباح العربية”، أنه صام الأيام التي قضاها في الجزيرة، وقرأ 40 كتاباً، وألف كتابين، من بينهما كتاب اسمه “أربعون”، لافتاً إلى أن كتاب “أربعون” لخص تجربته الحياتية، ورؤيته في فهم النفس البشرية وتطويرها وحل عقدها.
وأشار الشقيري إلى أنه يمر حالياً بأزمة منتصف العمر، المتمثلة في مواجهة الشخص لتحدي البحث عن هدف جديد في حياته، موضحاً أن هذه الأزمة ظهرت له بعد توقفه عن تقديم برنامج “خواطر”، الذي كان يأخذ كل وقته، ويُشعره بأنه يقدم خدمات جيدة للمجتمع.
وفق “أخبار 24”.