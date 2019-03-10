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أخبار محلية > “الفالح” يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 15 مليون برميل يومياً
10/03/2019   8:26 ص

“الفالح” يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 15 مليون برميل يومياً

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توقّع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 15 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي المتنامي على النفط هذا العام.

وقال الفالح، في تصريحات نقلتها “رويترز”، إن التوقعات الحالية تشير إلى أن إنتاج المملكة من النفط في شهر أبريل المقبل سيكون 9.8 مليون برميل يومياً، مبيناً أن من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل، ولكن إذا تطلب الأمر ستجري تعديلات في اجتماع يونيو.

وأضاف أن الطلب على النفط خلال العام الجاري 2019 متنامٍ بشكل فعلي، مشدداً على أن حساب الاحتمالات يحتاج إلى النظر إلى السوق العالمي ككل، مشيراً إلى أن النظر لفنزويلا وحدها سيُشعر بفزع، وأما النظر للولايات المتحدة وحدها سيجعل الشخص يعتقد أن العالم يعج بالنفط.

“الفالح” يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 15 مليون برميل يومياً

أخبار محلية
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