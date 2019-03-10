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أخبار محلية > فيديو مؤثر للحظة استقبال طفلة لوالدها بعد عودته من الحد الجنوبي.. والأخير يعلق
10/03/2019   8:26 ص

فيديو مؤثر للحظة استقبال طفلة لوالدها بعد عودته من الحد الجنوبي.. والأخير يعلق

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وثّق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لحظة مؤثرة لاستقبال طفلة لوالدها الجندي المرابط في الحد الجنوبي، لدى وصوله إلى منزله في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

ويظهر الفيديو الطفلة وهي تجري مسرعة لاحتضان والدها لحظة دخوله المنزل، قادماً من الحد الجنوبي، قبل أن يتبادلا القبلات.

وعلّق الجندي مفلح الدوسري على المقطع من خلال برنامج “mbc في أسبوع”، موضحاً أن المقطع كان عفوياً، ولم يخطط لتصويره، وكان حضوره مفاجئاً لابنته، فأسرعت نحوه، دون أن تستطيع التعبير عن فرحها برؤيته. وفق “أخبار 24”.

ووجه الدوسري خلال مداخلة مع برنامج “mbc في أسبوع” الذي يعرض على قناة “mbc”، رسالة إلى زملائه المرابطين داعياً الله أن يسدد رميهم، كما قدم الشكر لحكومة خادم الحرمين على الجهود المبذولة لتيسير أمور المرابطين.

 

فيديو مؤثر للحظة استقبال طفلة لوالدها بعد عودته من الحد الجنوبي.. والأخير يعلق

أخبار محلية
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