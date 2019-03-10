بالفيديو.. سيدة تسأل عن مستقبل ولايتها بعد وفاة والدها وشقيقها.. و”المغامسي” يجيب

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن ولاية المرأة تنتقل إلى أخوتها وإن كانوا غير أشقاء أو مقاطعين لها عند وفاة والدها، لافتاً إلى أنه يحق لها المطالبة بنزعها منهم حال عضلها فقط.
ورد المغامسي على استفسار من إحدى السيدات في برنامج “الأبواب المغلقة” على قناة “mbc”، بشأن مستقبل ولايتها بعد وفاة والدها وشقيقها، ووصول عمرها إلى 40 عاماً، وعدم وجود علاقة بينها وبين أخوتها غير الأشقاء.
وقال المغامسي إن الولاية لأخوتها غير الأشقاء، ولو كانت بينها وبينهم قطيعة، مشيراً إلى أنه يحق لها الذهاب للقاضي في حالة قيامهم بعضلها، ومن ثم فإن القاضي يحدد حينها واحدة من ثلاث حالات؛ إما أن يأخذ ميثاقاً على أحدهم بتولي الأمر كاملاً، أو نزع الولاية منهم ويتولاها هو، أو إعطاء الولاية لأحد أعمامها. وفق “أخبار 24”.
متصلة تسأل الشيخ المغامسي عن الولاية الشرعية بعد وفاة والدها وشقيقها#الأبواب_المتفرقةpic.twitter.com/ulEa20f5um
— MBC1 (@mbc1) March 9, 2019