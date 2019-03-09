أحمد موسى يتصدر القائمة.. أعلى 20 لاعباً قيمة سوقية في الدوري السعودي

تصدر لاعب فريق النصر أحمد موسى قائمة القيمة السوقية لجميع لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلاه زميله البرازيلي جوليانو دي باولا في المركز الثاني، ومحور الأهلي جوزيف دي سوزا في المركز الثالث.
واحتل نجما الأهلي والهلال عبدالفتاح عسيري وياسر الشهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية، بحسب موقع transfermarkt المختص في سوق انتقالات اللاعبين. وفق “أخبار 24”.
وبلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو.، حيث سيطر لاعبو الأهلي (السومة، دجانيني، باولو دياز) على المراكز من 5 إلى 7، فيما تواجد الثلاثي الهلال “جيوفينكو، غوميز، إدواردو” في المراكز من 10 إلى 12 على الصعيد المحلي.
فيما يلي أعلى 20 لاعباً قيمة سوقية في الدوري:
1. أحمد موسى “النصر” بـ 15 مليون يورو.
2. جوليانو دي باولا “النصر” بـ 12,50 مليون يورو.
3. جوزيف دي سوزا “الأهلي” بـ 12 مليون يورو.
4. غاري رودريغيز “الاتحاد” بـ 9 ملايين يورو.
5. عمر السومة “الأهلي” بـ 7.50 مليون يورو.
6. دجانيني تافاريس “الأهلي” بـ 7 ملايين يورو.
7. باولو دياز “الأهلي” بـ 7 ملايين يورو.
8. أندري كاريلو “الهلال” بـ 6 ملايين يورو.
9. أليكسندر بريجيفيتش “الاتحاد” بـ 6 ملايين يورو.
10. سيبستيان جيوفينكو “الهلال” بـ 6 ملايين يورو.
11. كارلوس إدواردو “الهلال” بـ 5,50 مليون يورو.
12. بافيتيمبي غوميز “الهلال” بـ 5 ملايين يورو.
13. نور الدين مرابط “النصر” بـ 5 ملايين يورو.
14. مايكون “النصر” بـ 5 ملايين يورو.
15. نيكولاس ستانسيو “الأهلي” بـ 4.25 مليون يورو.
16. جوناثان سوريانو “الهلال” بـ 4 ملايين يورو.
17. سيكو سانوغو “الاتحاد” بـ 4 ملايين يورو.
18. مارسيلو غرو “الاتحاد” بـ 4 ملايين يورو.