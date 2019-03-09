علّق المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أحمد حسام ميدو، على مباراة فريقه القادمة أمام النصر في الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر ميدو عبر حسابه في “تويتر” صورة تعكس تعبيراته، بعدما تذكر ارتباط الفريق بمواجهة النصر في المباراة القادمة، معلقاً عليها بقوله: “ده شكلك لما تنام مبسوط من اداء فريقك في ماتش الهلال وتصحى الصبح وتفتكر ان الماتش اللي جاي هتلاعب النصر”.
وكان الوحدة قد تعادل مع الهلال على ملعب جامعة الملك سعود، بنتيجة (1-1)، في لقاء الجولة 23، ليقلص فارق الصدارة بين الهلال المتصدر بـ56 نقطة، والنصر الوصيف بـ52 نقطة، إلى 4 نقاط.
وفق “أخبار 24”.