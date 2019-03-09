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اخبار رياضية > النصر يطوي صفحة الاتفاق ويستعد لذوب آهن آسيوياً
09/03/2019   11:49 م

النصر يطوي صفحة الاتفاق ويستعد لذوب آهن آسيوياً

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أنهى الفريق الأول بنادي النصر تدريبه الأخير في الرياض قبل المغادرة غداً الأحد إلى دبي استعدادا للقاء ذوب آهن الإيراني مساء الاثنين القادم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقبل بداية التدريبات، التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين، أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، بعدها انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة حيث أجرى فيتوريا تدريبات للتقوية، قبل أن قسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين حيث أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة كروية على كامل الملعب.

اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الاتفاق بتمارين استرجاعية توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا. حسب “الرياض”.

النصر يطوي صفحة الاتفاق ويستعد لذوب آهن آسيوياً

اخبار رياضية
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