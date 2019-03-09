عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت تدريباته، بعد تعادله مع ضيفه الوحدة مساء يوم أمس.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الوحدة وتدريبات فنية لبقية اللاعبين تخللها مناورة وتطبيقات التسديد على المرمى.
وشارك نواف العابد في أجزاء من التدريبات الجماعية، ضمن برنامجه اللياقي، وأيضًا اللاعب ياسر الشهراني في المران بعد أن أراحه الجهاز الفني ليومين.
ومنح الجهاز الفني المحترف الإسباني ألبرتو بوتيا راحة عن التدريبات لمدة يومين، على أن يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا عصر يوم غدٍ الأحد تأهبًا لمواجهة الدحيل القطري آسيويًا. وفق سبق.
وفي سياق متصل بدأ بيع تذاكر لقاء الفريق أمام الدحيل القطري؛ ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
حيث حددت أسعار التذاكر على النحو التالي: 30 ريالاً موحدة أفراد وعوائل ، 50 ريالاً موحدة الواجهة ( (F-D ، 75 ريالاً موحدة الواجهة (E)، بينما تراوحت أسعار المنصة بين 400 ريال وألف ريال.