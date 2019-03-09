رغم أنه جلس على دكة الاحتياط.. الفيحاء يحتج على مشاركة الشمراني في مباراة الاتحاد

تقدم نادي الفيحاء باحتجاج رسمي للاتحاد السعودي؛ احتجاجًا على عدم قانونية مشاركة اللاعب ناصر الشمراني في مباراة الفريقين أمس التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين في مباراة الجولة الـ 23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورأت إدارة الفيحاء أن تواجد ناصر الشمراني على دكة الاحتياط في مباراة الفريق رغم أنه لم يشارك في التشكيل الأساسي للمباراة، ولم يدفع به المدرب خوسيه لويس سييرا كتبديل مخالفة، مقدماً احتجاجا رسميا لتواجده في المباراة. وفق “أخبار 24”.
وكان ناصر الشمراني انضم إلى صفوف الاتحاد قادمًا من نادي الشباب بصفقة انتقال حر بعد توقيع مخالصة مالية معه.