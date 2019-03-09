نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > محمد صلاح ثالث أغلى لاعب في العالم
09/03/2019   11:48 م

محمد صلاح ثالث أغلى لاعب في العالم

+ = -
768

أعلنت مؤسسة CIES السويسرية قائمتها الشهرية لأغلى اللاعبين في العالم، وجاء المصري محمد صلاح في المركز الثالث، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 185.2 مليون يورو بعد أن كانت 162.8 بالشهر الماضي.

وحل الفرنسي كيليان مبابي في المركز الأول كأغلى لاعب في العالم، حيث بلغت قيمته السوقية 223 مليون يورو، يليه الإنجليزي هاري كين برقم 194.5 مليون يورو.

فيما جاء رحيم ستيرلينج في المركز الرابع بقيمة 184 مليون يورو، وليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الخامس بـ 168 مليون يورو. وفق “الرياضية”.

ويعتمد تقييم اللاعبين تبعاً للمؤسسة السويسرية الموثوقة على عدة عوامل، تضم أمور متعلقة بعمر اللاعب، الأداء في الملعب، مساهمته مع الفريق، والفترة المتبقية من عقده.

محمد صلاح ثالث أغلى لاعب في العالم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031894.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.