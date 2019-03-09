محمد صلاح ثالث أغلى لاعب في العالم

أعلنت مؤسسة CIES السويسرية قائمتها الشهرية لأغلى اللاعبين في العالم، وجاء المصري محمد صلاح في المركز الثالث، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 185.2 مليون يورو بعد أن كانت 162.8 بالشهر الماضي.
وحل الفرنسي كيليان مبابي في المركز الأول كأغلى لاعب في العالم، حيث بلغت قيمته السوقية 223 مليون يورو، يليه الإنجليزي هاري كين برقم 194.5 مليون يورو.
فيما جاء رحيم ستيرلينج في المركز الرابع بقيمة 184 مليون يورو، وليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الخامس بـ 168 مليون يورو. وفق “الرياضية”.
ويعتمد تقييم اللاعبين تبعاً للمؤسسة السويسرية الموثوقة على عدة عوامل، تضم أمور متعلقة بعمر اللاعب، الأداء في الملعب، مساهمته مع الفريق، والفترة المتبقية من عقده.