بالفيديو.. المغامسي: لم أفتِ يوماً بإباحة الغناء.. ولا أحب أن تُفتح المحلات وقت الصلاة

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أنه لم يفتِ من قبل بإباحة المعازف والغناء، مشيراً إلى أن هناك تقوّلاً عليه في هذا الشأن.
وقال المغامسي في حديث ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة MBC ، إن المعازف التي هي فواصل بين مقطع ومقطع كما يحدث في التلفزيون، وما يُعرف بالسلام الملكي أو الجمهوري، لا أرى فيها بأسا ولا مانعاً شرعياً.
وأضاف، أما الغناء المكتمل الأمر، معازف وشخص يغني، فلا أرى حله ولا جوازه، وقد تقوّل عليّ الناس بأني أرى جوازه، ولم أقُله يوماً من الدهر، مشيراً إلى أن هناك من ركّب مقاطع له تخص هذا الأمر حتى يصل إلى مقصوده. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى أبدى الشيخ المغامسي رأيه في أمر فتح المحلات التجارية وقت الصلاة، بأن الفقهاء تنازعوا فيه، وهو لا يملك دليلاً حرفياً على هذه المسألة، لكن بالنسبة له لا يحب أن يكون هناك فتح للمحلات وقت الصلاة، مقترحاً أن يكون الفرق بين وقت الأذان والإقامة للمساجد القريبة من الأسواق 5 دقائق.
ما رأي الشيخ صالح المغامسي في المعازف والموسيقى والأغاني؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/5OuLV6ueI5
— MBC1 (@mbc1) ٩ مارس ٢٠١٩
ما رأي الشيخ صالح المغامسي في مسألة فتح المحلات وقت الصلاة؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/pvECmNtru7
— MBC1 (@mbc1) ٩ مارس ٢٠١٩