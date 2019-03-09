كشفت وزارة العدل عن زيادة في عدد الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية ذات المطالبات 20 ألف ريال فأقل، بنسبة 80% خلال النصف الأول للعام 1440هـ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن عدد تلك الأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 20165 حكما، وهو انعكاس لإقرار المجلس الأعلى للقضاء لإجراءات الدوائر الجزئية، التي تضمّنت تيسيرا للإجراءات، بما يهدف لسرعة الإنجاز والفصل في القضايا.
كما تضمّنت الإجراءات تيسير الترافع في الدعاوى اليسيرة، وصولا إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، وعدم إقحام المتقاضين في مسار القضايا الكبيرة.
وفق “أخبار 24”.