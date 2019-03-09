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أخبار محلية > توقعات طقس الأحد.. “الأرصاد”: الأتربة والغبار سيحدان من الرؤية الأفقية على بعض المناطق
09/03/2019   8:36 م

توقعات طقس الأحد.. “الأرصاد”: الأتربة والغبار سيحدان من الرؤية الأفقية على بعض المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (السبت)، أن تشهد حالة الطقس ليوم غد الأحد استمرار نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار، مثيرةً للأتربة والغبار وتحد من الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضحت أن الأتربة والغبار سيتسببان في الحد من الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأفادت الهيئة في توقعاتها بأنه ستكون السماء غائمة جزئيا، وقد يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة ستشهدها المملكة ستكون في مكة المكرمة بـ 34 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لها في حائل وعرعر والقريات بـ 4 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.

توقعات طقس الأحد.. “الأرصاد”: الأتربة والغبار سيحدان من الرؤية الأفقية على بعض المناطق

أخبار محلية
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