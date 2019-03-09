نقل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأسرتي الشهيدين الرقيب محمد رادان محزري، والرقيب قاسم حسين علم، اللذين استُشهدا بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.
وقد أدى نائب أمير منطقة الرياض الصلاة على الشهيدين اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد جنوب الرياض، بمشاركة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وجمع من المواطنين.
وشكر ذوو الشهيدين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، داعين أن يحفظ الله المملكة ويديم عليها الأمن والأمان.
وفق “أخبار 24”.