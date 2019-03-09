اختتم تمرين درع الجزيرة 10 تدريباته اليوم السبت بحضور رئيس رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي، وقادة الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، والملاحق العسكرية بالمملكة وعدد من المسئولين.
وشارك في التدريب القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك بميدان صامت بالجبيل.
ويهدف التدريب للتعاون المشترك مع دول مجلس التعاون في كافة المجالات، ومنها التعاون العسكري المتكامل في جميع مراحله؛ لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية ورفع قدرات وكفاءة القوات المشاركة ضد أي تهديدٍ معادٍ يهدد أمن وسلامة دول المجلس ومصالحها.
وشاهد قادة الأركان المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حياً عن المرحلة الرابعة والأخيرة بالذخيرة الحية والدفاع الساحلي وتطهير القرى وتأمينها والقفز الحر وتنفيذ عمليات الحرب النظامية والإبرار البحري والهجوم بالنيران، بعدد من الآليات الجوية والبرية والبحرية من دول مجلس التعاون الخليجي، في عمليات حية مماثلة لمواجهة عدو حقيقي خلال تنفيذ التمرين الختامي.
وفق “أخبار 24”.