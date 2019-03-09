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أخبار محلية > بعد تكدس المركبات أمس.. مدير جسر الملك فهد: فتحنا المسارات العكسية لتسريع عبور المسافرين
09/03/2019   7:48 م

بعد تكدس المركبات أمس.. مدير جسر الملك فهد: فتحنا المسارات العكسية لتسريع عبور المسافرين

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أوضح مدير مؤسسة جسر الملك فهد المكلف، المهندس عماد المحيسن، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الازدحام الذي حدث على الجسر أمس الجمعة، من بينها فتح المسارات العكسية لتسريع عبور المسافرين.

ونفى المحسين تعطل نظام الحاسب الآلي الخاص بإجراءات الجوازات والجمارك، مبيناً، وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن الازدحام كان بسبب الأعداد الكبيرة للسيارات المتجهة من المملكة إلى البحرين.

وأضاف أن الجهات المختلفة العاملة بالجسر تمكّنت من التعامل بصورة سريعة مع الأمر بعد أن أعلنت حالة الاستنفار لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين إلى البحرين.

وكانت أعداد كبيرة من المركبات المتجهة إلى البحرين اصطفت لمسافة قاربت الكيلومتر، في انتظار إتمام إجراءات المغادرة، حيث تجاوزت مدة الساعتين، وذلك قبل أن تتخذ إدارة الجسر إجراءات إسعافية لتسريع عبور المسافرين.

بعد تكدس المركبات أمس.. مدير جسر الملك فهد: فتحنا المسارات العكسية لتسريع عبور المسافرين

أخبار محلية
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