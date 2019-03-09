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اخبار رياضية > بعد إشادة آل الشيخ بأداء الوحدة أمام الهلال.. رئيس النصر يرد عليه بتغريدة مثيرة
09/03/2019   4:20 م

بعد إشادة آل الشيخ بأداء الوحدة أمام الهلال.. رئيس النصر يرد عليه بتغريدة مثيرة

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أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرئيس الفخري لنادي الوحدة، بأداء لاعبي فريق الوحدة البطولي وتمكنهم من انتزاع نقطة من المتصدر الهلال، بعد التعادل معه أمس (الجمعة) بهدف لكل فريق.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قائلا: “رغم نقص 7 لاعبين أساسيين لكن رجال في الملعب، الوحدة”.

من جانبه، رد سعود السويلم رئيس النصر على تغريدة آل الشيخ بأخرى كتب فيها: “هاردلك التعادل للرئيس الفخري لنادي الوحدة أخي الغالي تركي آل الشيخ ويا ليت أبو ناصر الأيام القادمة تنشغل في فعاليات هيئة الترفية إلى 16-3″؛ في إشارة منه إلى موعد لقاء الوحدة مع النصر خلال الشهر الجاري.وفق “أخبار 24”.

وعاد آل الشيخ بالرد على السويلم وتوعده بلقاء صعب، قائلا: “رجعنا الدوري للملعب، (١٦-٣) حفلة ثانية إن شاء الله، بس المهم بنلعب وين لا يكون في المجمعة”.

وكان الوحدة تمكن من فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع مضيفه الهلال، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد إشادة آل الشيخ بأداء الوحدة أمام الهلال.. رئيس النصر يرد عليه بتغريدة مثيرة

اخبار رياضية
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