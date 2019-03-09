جستنيه يعلق على فوز النصر: الكرة أنصفت العالمي وكانت عادلة

أكد الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه أن فوز النصر على الاتفاق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان عادلاً.
وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ألف مبروك للنصر فوز مهم وثمين تحقق بشق الأنفس وبعدما حبس الأنفاس ألغى الحكم هدف صحيح للنصر في الشوط الأول وفي الشوط الثاني احتسب هدف غير صحيح للنصر في كلتا الحالتين الكرة أنصفت العالمي وكانت عادلة”.
وكان النصر قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 28 في المركز التاسع.حسب “أخبار 24”.