نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > جستنيه يعلق على فوز النصر: الكرة أنصفت العالمي وكانت عادلة
09/03/2019   4:19 م

جستنيه يعلق على فوز النصر: الكرة أنصفت العالمي وكانت عادلة

+ = -
1015

أكد الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه أن فوز النصر على الاتفاق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان عادلاً.

وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ألف مبروك للنصر فوز مهم وثمين تحقق بشق الأنفس وبعدما حبس الأنفاس ألغى الحكم هدف صحيح للنصر في الشوط الأول وفي الشوط الثاني احتسب هدف غير صحيح للنصر في كلتا الحالتين الكرة أنصفت العالمي وكانت عادلة”.

وكان النصر قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 28 في المركز التاسع.حسب “أخبار 24”.

جستنيه يعلق على فوز النصر: الكرة أنصفت العالمي وكانت عادلة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031834.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.