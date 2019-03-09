سييرا: اتحاد جدة مازال في خطر

أكد مدرب اتحاد جدة، خوسيه لويس سييرا، أن فريقه مازال في منطقة الخطر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبيناً أنهم سيواصلون العمل وتكثيف الجهد للظفر بالنقاط المتبقية في اللقاءات المقبلة.
وقال سييرا، في المؤتمر الصحفي عقب لقاء فريقه مع الفيحاء، اليوم الجمعة: “لم أتردد في قبول العرض الاتحادي عندما تواصلت معي الإدارة، وهذا يعود لمحبتي للجماهير”.
وواصل: “سيطرنا بشكل عام على مجريات المباراة، وكنا نعلم أن الفيحاء سيعتمد على الكثافة العددية داخل الملعب، وتمكنا مع مرور الوقت من توفير مساحات كبيرة وتشكيل خطورة على المنافس ثم نجحنا في التسجيل”. وفق “كووورة”.
وأرجع سييرا الفضل في الفوز باللقاء إلى اللاعبين، مؤكدا أنهم قدموا مستوى كبيرا ونجحوا في تطبيق الأسلوب الذي حدده.
وحقق الاتحاد، فوزا ثمينا على ضيفه الفيحاء، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة الـ19 في المركز 13، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 19، في المركز 15.