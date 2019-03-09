رئيس نادي النصر: “العالمي” ونجومه أسعدونا “رغم كل شيء”

قدم رئيس نادي النصر سعود آل سويلم التهنئة لجماهير فريقه بالفوز على فريق الاتفاق في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعه ضمن منافسات الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال السويلم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “مبروك لجماهير كبير الرياض تحقيق النقاط الثلاث، العالمي بنجومه اليوم أسعدونا “رغم كل شيء” ومن نصر إلى نصر بإذن الله”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حقق فوزاً غالياً في المبارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي الاتفاق، وذلك بملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.وفق “أخبار 24”.