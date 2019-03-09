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اخبار رياضية > لاعب الهلال: الأخطاء الفردية وراء التعادل مع الوحدة
09/03/2019   4:17 م

لاعب الهلال: الأخطاء الفردية وراء التعادل مع الوحدة

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أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، أن فريقه واجه خصما قويا، مشيرا إلى أنهم حاولوا تحقيق الفوز على الوحدة، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، بسبب بعض الأخطاء الفردية.

وأشار إدواردو في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، إلى أنهم كلاعبين سيفكرون في المباراة المقبلة.

وأكد إدواردو أن سياسة التدوير في المباريات المقبلة بيد المدرب، مشيرا إلى أن أنهم يحاولون الوصول للجاهزية الكاملة والتركيز في كل المباريات، رغم ضغط الجدول. وفق “أخبار 24”.

وفي ذات السياق، أكد محمد جحفلي، مدافع الهلال، أنهم يشعرون بالحزن بسبب التعادل في المباراة، بالرغم من تقديمهم أداء جيد، معتذرا عن خطأ الهدف الذي كان سببا فيه، وأنه لم ير الكرة لحظة خروجها.

وأوضح جحفلي أن سبب تغيير ثنائي قلب الدفاع بشكل متكرر، يعود إلى ضغط المباريات، وأنهم يعانون من الإرهاق ولكنهم سيحاولون العودة والتركيز أكثر في المواعيد المقبلة.

لاعب الهلال: الأخطاء الفردية وراء التعادل مع الوحدة

اخبار رياضية
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