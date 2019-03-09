علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على تعثر متصدر الدوري (الهلال) أمام الوحدة بهدف لكل منهما، مشيداً بمدرب الأزرق زوان ماميتش مطالباً جمهور وإدارة الهلال بدعمه.
وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “من الغباء أن يهاجم بعض الهلاليين المدرب الفلتة زوران الذي عمل تغييرا جذريا على مستوى وأداء الفريق لمجرد تعادل في مباراة واحدة”.
وتابع: “المفترض يتم دعمه من قِبل إعلام و جمهور وإدارة الهلال”.
وتعادل الهلال والوحدة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض أمس (الجمعة) ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام النصر صاحب المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.