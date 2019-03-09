أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أن كشف المرأة وجهها هو محل خلاف بين العلماء لكن الراجح هو تغطية الوجه.
وقال المطلق في رده على استفسار ببرنامجه “استديو الجمعة”، الذي يبث على إذاعة “نداء الإسلام”، إن كشف المرأة وجهها محل خلاف بين العلماء؛ كون بعض مذاهب العلماء يرون أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، مشيراً إلى أن الراجح تغطية وجهها.
في السياق نفسه، أفتى بجواز مجالسة أهل البدع من باب النصح وإيجاد علاقة طيبة لدعوتهم، لافتاً إلى أن المجالسة بمعنى المداهنة ورضا بالبدع وقبول لها وثناء على أهلها فهي لا تجوز.
كما أفتى المطلق بجواز الصلاة خلف الإنسان الذي يفعل الفاحشة ويتوب منها، مضيفاً: “ليس هناك مسلم إلا وعنده ذنوب بشرط ألا يجاهر بذنوبه”.
وفق “أخبار 24”.