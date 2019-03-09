نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إيقاف زواج فتاة قاصر بعسير.. ومصادر: “وزير العدل” وجه بمساءلة المأذون
09/03/2019   10:03 ص

إيقاف زواج فتاة قاصر بعسير.. ومصادر: “وزير العدل” وجه بمساءلة المأذون

+ = -
820

قالت مصادر إن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه بوقف تصديق زواج فتاة قاصر في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، وذلك لصغر سنها.

وأوضحت المصادر أن الوزير وجه بمساءلة المأذون الذي قام على عقد النكاح لمخالفته نظام حماية الطفل، وشدد على المأذونين بالتوقف عن عقد زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاماً إلا بعد الرجوع للمحكمة.

وأبانت أن إدارة مأذوني الأنكحة في الوزارة طلبت من رئيس المحكمة العامة عدم المصادقة على عقد الزواج لحين التأكد من عدم مخالفته للائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي تنص على “يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عن عمر 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء كان ذكرا أو أنثى”. وفق “أخبار 24”.

إيقاف زواج فتاة قاصر بعسير.. ومصادر: “وزير العدل” وجه بمساءلة المأذون

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031768.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.