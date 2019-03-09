تقرير الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم حتى يمتد إلى منطقة نجران.
وأضاف التقرير أنه قد تؤدي الرياح إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الداخلية منها والساحلية. وفق “أخبار 24”.
وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وذكر أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.