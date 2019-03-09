نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تقرير الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت
09/03/2019   10:02 ص

تقرير الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت

+ = -
898

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم حتى يمتد إلى منطقة نجران.

وأضاف التقرير أنه قد تؤدي الرياح إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الداخلية منها والساحلية. وفق “أخبار 24”.

وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وذكر أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

تقرير الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031767.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.