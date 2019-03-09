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اخبار رياضية > الهلال يتعادل مع الوحدة ويفقد نقطتين ثمينتين في سباق البطولة
09/03/2019   12:13 ص

الهلال يتعادل مع الوحدة ويفقد نقطتين ثمينتين في سباق البطولة

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تعادل فريقا الهلال والوحدة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الحصول على بطولة الدوري.

جرت المباراة ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل هدف الهلال لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 46، فيما تمكن الوحدة من التعادل عن طريق لاعبه جابر عيسى في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة يحافظ بها على صدارة ترتيب جدول الدوري بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني بـ 51 نقطة بعد فوزه اليوم على فريق الاتفاق 3-2.

الهلال يتعادل مع الوحدة ويفقد نقطتين ثمينتين في سباق البطولة

اخبار رياضية
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