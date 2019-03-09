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اخبار رياضية > في مباراة صعبة ومثيرة للجدل.. النصر يفوز على الاتفاق بـ 3 أهداف
09/03/2019   12:13 ص

في مباراة صعبة ومثيرة للجدل.. النصر يفوز على الاتفاق بـ 3 أهداف

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انتهت مباراة فريقي “الاتفاق” و”النصر”، اليوم الجمعة، بفوز النصر بـ 3 أهداف مقابل هدفين على مضيفه الاتفاق الذي تقدّم بهدف لـ “راموس اراياس” في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مباراة صعبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري، حيث عزّز “فيليب كيس” التقدّم للاتفاق في الدقيقة 56، قبل أن يفتتح “عبدالرزاق حمدالله” أولى أهداف النصر في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، حقّق النصر هدف التعادل برأسيةٍ من اللاعب “فهد الجميعة”، إلا أن “عبدالرازق حمدالله” حسم نتيجة اللقاء بفوز النصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

وجاء هدف النصر الأخير، مثيراً للجدل حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية ارتقاء حمدالله على منافسه، في مباراةٍ شهدت طرد لاعبي الاتفاق “برايان أليمان” و”حسين السيد” ليكمل الفريق اللقاء بـ 9 لاعبين فقط.

في مباراة صعبة ومثيرة للجدل.. النصر يفوز على الاتفاق بـ 3 أهداف

اخبار رياضية
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