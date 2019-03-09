محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “العماري”

نقل محافظ المجاردة يحيى آل حموض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، لذوي الشهيد الوكيل رقيب عبدالله عجلان العماري، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وأكد “آل حموض” لذوي الشهيد أنه نال شرف الشهادة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، استشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن تراب بلاد الحرمين، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، معبرين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لترابه ضد أي معتدٍ.