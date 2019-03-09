إضافة للمحطات الأربع.. المرور: تمديد العمل في 6 محطات جديدة للفحص الدوري

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن تمديد عمل محطات الفحص الفني الدوري للمركبات في 6 محطات بمدن: “الرياض، المدينة المنورة، أبها، القصيم، الهفوف، الطائف”، اعتباراً من يوم الإثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/3/11م.
وأوضحت الإدارة، أنه سوف تمتد أوقات فحص المركبات إلى الساعة الـ 11 مساء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، فيما سيكون يوم السبت إلى الساعة 10 مساءً، وذلك في محطة الرياض الثانية بحي الشفاء، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة القصيم، ومحطة الهفوف، ومحطة أبها، ومحطة الطائف.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من قرار “المرور”، بتمديد العمل في 4 محطات في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، وجدة، لتصبح عدد المحطات المشمولة 10 محطات في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.