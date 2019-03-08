بالصور.. عميد كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام يلتقي بطلاب الأمن والسلامة المهنية

في إطار حرص كلية المجتمع بالخرج على توطيد جسور التواصل بين إدارتها وطلابها والسعي لتلبية احتياجاتهم وتيسير تميزهم ، نظمت وحدة العلاقات العامة بالكلية لقاءً مفتوحًا جمع سعادة عميد الكلية الدكتور / حمد بن عبد الله القميزي بطلاب برنامج الأمن والسلامة المهنية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/6/1440هـ ، وقد استهل سعادة العميد اللقاء بكلمة ترحيبية بأبنائه الطلاب وشكر الله تعالى على نعمه وفضله ، ثم شكر معالي مدير الجامعة أ. د. عبد العزيز بن عبد الله الحامد على متابعته الشخصية لبرامج الكلية وخصوصاً هذا البرنامج, وكذلك شكر معهد الأمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية على الجهود الإدارية والتنظيمية التي يقدمها للبرنامج وعلى رأسه سعادة عميد المعهد د. مبارك بن عبيد الحربي.
وأكد سعادة على ضرورة معرفة الطلاب لتاريخ وحاضر الكلية التي ينتمون إليها ، إذ أن الانتماء والولاء ركيزتان أساسيتان للتفوق. كما أشار سعادته إلى أهمية برنامج الأمن والسلامة باعتباره أول برنامج معتمد يمنح شهادة الدبلوم على مستوى المملكة مما جعله إحدى أولويات الجامعة. وبيَّن الدكتور القميزي أن أفاق التوظيف والترقيات في هذا التخصص واسعة لتشمل كل القطاعات الحكومية والخاصة ، إلا أن ذلك مترتب عليه التحصيل العلمي الفعلي للطلاب ومدى حرصهم على اكتساب المهارات المدرجة في مخرجات التعلم لمقررات البرنامج.
كما قام سعادة العميد بالرد على تساؤلات الطلاب والتي تمحورت حول آلية دفع رسوم البرنامج وعملية حضور الطلاب وتطوير البرنامج من خلال رفع عدد ساعاته مؤكداً على حرص الكلية لتلبية رغبات الطلاب وفقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها. وفي نهاية اللقاء أعرب الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الدكتور / حمد بن عبدالله القميزي على هذا اللقاء وكل ما قدمه من معلومات ونصائح لهم.