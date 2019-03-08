“المسابقات” تجري تعديلات على مواعيد بعض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديلات على مواعيد بعض مباريات الجولات 24، 25، 26، 27، 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبينة أنها ستعدل موعد إحدى مباريات من يتأهل لنهائي كأس زائد من فريقي الأهلي والهلال.
ووفقاً للتعديلات الجديدة فسيكون موعد مباراة الهلال وأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الجولة 24 الساعة 8:05 مساء السبت 23 مارس الجاري، بينما ستكون مواجهة الفيحاء والأهلي بالمجمعة في ذات الجولة الساعة 6:55 مساءً يوم الإثنين 1 إبريل 2019، ومباراة الحزم والاتحاد بملعب الحزم في الرابعة مساءً يوم 16 مارس الجاري.
أما بالنسبة لمباريات الجولة 25 فإن مباراة الاتفاق والقادسية بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ستكون الساعة 8:30 مساء الخميس 28 مارس الجاري، ومباراة التعاون والوحدة ستكون في السابعة مساء الخميس 28 مارس الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وستكون مباراة الأهلي والرائد بجدة الساعة 8:40 مساء الخميس 28 مارس الحالي.
أما بالنسبة لمباريات الجولة 26 التي عدلت مواعيدها، فستكون مباراة الحزم والهلال بملعب الحزم بالرس، عند الساعة 8:45 مساء يوم الخميس 4 إبريل، في حين تجرى مباراة الوحدة وضيفه الاتفاق بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمكة المكرمة، عند الساعة 8:45 مساء السبت السبت 6 إبريل المقبل.
وستجرى قمة الجولة 27 بين الأهلي والهلال بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة 8:45 من مساء الجمعة 12 إبريل المقبل.
أما بالنسبة لمباراة الهلال والتعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة 28 فستكون عند الساعة 6:55 مساء يوم 19 إبريل المقبل، في حين ستكون مباراة الأهلي والوحدة عند الساعة 8:45 مساءً يوم 19 إبريل المقبل.