نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > دراسة: 3 معوقات أمام استيعاب السوق السعودي للوظائف المطلوبة.. وهذه هي الحلول
08/03/2019   7:26 م

دراسة: 3 معوقات أمام استيعاب السوق السعودي للوظائف المطلوبة.. وهذه هي الحلول

+ = -
313

توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك 3 معوقات أمام استيعاب سوق العمل السعودي للوظائف المطلوبة لحل مشكلة البطالة، مقدمة 6 حلول لتخطي هذه العقبات.

وأشارت الدراسة التي قدمت في مؤتمر “التنمية الاقتصادية المتوازنة” بجامعة الملك خالد، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن أهم معوقات التوظيف وحل مشكلة البطالة بالمملكة تتمثل في: “عدم المعرفة الدقيقة بالوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل، وعدم معرفة النسبة التي يحتاج إليها كل مجال، والجهل بمخرجات الجامعات التي تخدم سوق العمل”.

وقدمت الدراسة 6 حلول تضمنت: “توفير المشاريع المناسبة لطاقات الشباب، والاستغناء عن العمالة الوافدة غير الماهرة، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها، وتطوير التعليم إلى مستويات تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة”.

وتضمنت الحلول التي قدمتها الدراسة: “خفض رواتب بعض ذوي الرواتب العالية التي لا تتناسب وجهودهم واستثمار ذلك الجزء من الراتب في مجال وقطاع آخر، ودعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص”.

وأوصت الدراسة بـ:

– توفير القابلية المستدامة لتوظيف القوى العاملة عن طريق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

– إشراك أصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط الأكاديمية للجامعات.

– رسم استراتيجية الجامعات تحت مظلة التنمية الاقتصادية المتوازنة.

دراسة: 3 معوقات أمام استيعاب السوق السعودي للوظائف المطلوبة.. وهذه هي الحلول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031688.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.