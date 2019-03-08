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أخبار محلية > بالصور.. اختتام فعاليات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بجدة
08/03/2019   7:26 م

بالصور.. اختتام فعاليات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بجدة

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رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مساء أمس الخميس، حفل اختتام دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، بالاستاد الرياضي في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

وألقى رئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني، كلمة القوات المستضيفة، ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًّا عن أحداث الدورة.

وقام رئيس هيئة الأركان العامة بتكريم الفرق الفائزة؛ إذ حقق منتخب القوات الجوية المركز الأول، وتسلم الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات درع البطولة، كما حقق منتخب البرية المركز الثاني، فيما حقق المركزَ الثالثَ قوات الدفاع الجويّ.

كما كرم الرويلي، مديري إدارات الشؤون الرياضية السابقين، عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت غنائياً من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي بعنوان “جيشنا صفوة رجال”، أداه الفنان محمد عبده.

وتناول الأوبريت مسيرة القيادة منذ عهد المؤسس وإنجازات الوطن ورسالة الجيش، بمشاركة فاعلة من أفرع القوات المسلحة، وفرق شعبية متنوعة.

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بالصور.. اختتام فعاليات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بجدة

أخبار محلية
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