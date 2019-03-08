مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 4 ملايين معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 4.5 مليون تأشيرة عمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن إصدار 4,566,632 تأشيرة حتى تاريخ 30 جمادى الآخرة لهذا العام، حيث قدم إلى المملكة 4,085,775 معتمراً، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 432,119 معتمراً، منهم 288,635 في مكة المكرمة، و143,484 في المدينة المنورة، وغادر 3,653,656 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
ويتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين 3 وسائل نقل؛ “المنافذ الجوية” 3,643,180معتمراً، “المنافذ البرية” 405,343 معتمراً، و”المنافذ البحرية” 37,252 معتمراً، فيما كانت أكثر الجنسيات قدوماً: باكستان 981,131، تليها إندونيسيا 665,615، بعدها الهند 421,697، ثم مصر 218,846، واليمن 209,452، وتركيا 206,461، وماليزيا 206,329، والجزائر 149,364، والأردن 113,364، والعراق 104,731 معتمراً.
جاء ذلك بحسب الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، والذي يقيس 5 جوانب رئيسة وهي: “أعداد تأشيرات العمرة الصادرة”، و”أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية”، و”أعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة”، و”أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة”، و”أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة”.