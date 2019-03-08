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أخبار محلية > سيارة تنحرف فجأة متجاوزة الرصيف لتصطدم بجدار مسجد.. ونجاة السائق
08/03/2019   7:21 م

سيارة تنحرف فجأة متجاوزة الرصيف لتصطدم بجدار مسجد.. ونجاة السائق

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نجا قائد مركبة من نوع “ميركوري” من موت محقق، بعد أن قفزت سيارته متجاوزة الرصيف، لتصطدم بجدار مسجد بحي إسكان الخالدية بالأحساء صباح اليوم الجمعة، مسببةً أضراراً كبيرة بالجدار.

ونُقل عن شهود عيان، أن السائق الذي كان يقود بسرعة كبيرة حاول تفادي الاصطدام بسيارة أخرى اقتربت منه فجأة، فلم يتمكن من التحكم بها، فقفزت السيارة متجاوزة الرصيف لتخترق السياج الخارجي لمسجد مجاور للطريق وتصدم أحد جدرانه.

وأكد الشهود، أن سائق الـ”ميركوري” تعرض لإصابات طفيفة، حيث جرى انتشاله من المركبة بعد أن احتجز بداخلها، وأن الحـادث أسفر عن تلفيات كبيرة بالسيارة.

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صورة

سيارة تنحرف فجأة متجاوزة الرصيف لتصطدم بجدار مسجد.. ونجاة السائق

أخبار محلية
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