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أخبار محلية > ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان
08/03/2019   7:21 م

ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان

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تلقى ولي العهد الامير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص تطوير الشراكة بينهما وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان

أخبار محلية
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