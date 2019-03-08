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اخبار رياضية > قطار الدوري السعودي يصل محطة المئوية الخامسة
08/03/2019   3:39 م

قطار الدوري السعودي يصل محطة المئوية الخامسة

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وقع ربيع سفياني مهاجم فريق التعاون، على الهدف رقم 500، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، خلال لقاء فريقه أمام ضيفه الرائد، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة الـ23.

وحقق التعاون فوزًا مثيرًا، بهدفين مقابل هدف، على مضيفه الرائد، ليواصل سلسلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي.

وتقدم الرائد بهدف لصالح الشهري، قبل أن يسجل سفياني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليوقع على الهدف رقم 500 في البطولة هذا الموسم.

يشار إلى أن ليندر تاوامبا، مهاجم التعاون، يعتلي قائمة هدافي البطولة بـ18هدفاً، يليه الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال بـ17 هدفاً.

وينفرد الهلال بأقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجل لاعبوه 55 هدفاً، وضعته على قمة ترتيب الدوري السعودي، يليه التعاون برصيد 51 هدفاً.

قطار الدوري السعودي يصل محطة المئوية الخامسة

اخبار رياضية
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