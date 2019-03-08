حقيقة “الأموال الهلالية” لتعطيل النصر في الدوري

ترددت أنباء قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تقديم مسئولين في نادي الهلال، وعدًا للاعبي الاتفاق، بتسليمهم مكافأة مالية مغرية، في حال تحقيقهم الانتصار على النصر، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019، منافسة نارية بين الهلال والنصر، حيث يتصدر الزعيم المنافسة، برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن العالمي “الوصيف”.
ولم يتأخر رد الاتفاق، على هذه الأنباء، حيث نفى حاتم المسحل، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تقديم أي مسئول في الهلال، أو أي فريق آخر، مكافآة مالية للاعبين، من أجل تحقيق الانتصار على النصر، قبل 8 جولات من نهاية دوري المحترفين.
وشدد المسحل في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، على أن قيم ومبادئ الاتفاق، لا تسمح له أن يقوم بمثل هذه التصرفات، حتى في حال قام أي شخص بتقديم مثل هذا العرض، حيث كان هناك سابقة في عام 2016، عندما قام أحد الأشخاص، برصد مكافأة ضخمة للاعبين، من أجل الانتصار على الأهلي، في ظل المنافسة القوية بين الراقي والهلال، على لقب الدوري، وهو الأمر الذي تم رفضه تمامًا.
وأشار نائب رئيس الاتفاق، إلى أن مكافآت الإدارة للاعبين، لا علاقة لها بالأندية المتنافسة، فهي حافز للفريق للعودة إلى الانتصارات، لذلك فقد رصدت لكل منهم 5 آلاف ريال، في حال تحقيق الفوز على النصر.
وأكد المسحل، على أنهم لا يخشون الهبوط، ولكن نتائج الفريق السيئة شكلت ضغطًا على الفريق، وأعضاء شرف الاتفاق، قدموا بعض النصائح ودعموا النادي، في الأسابيع الماضية.
جدير بالذكر أن الاتفاق، يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 28 نقطة، بعد مرور 22 جولة حتى الآن.