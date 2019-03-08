هيئة الزكاة والدخل: لا يوجد أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، مشددة على التزامها تحصيل الزكاة وفقًا لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية.
وأوضحت الهيئة أنها أعلنت بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة.
وأبانت أن جميع الأطراف ذات العلاقة تفاعلت مع اللائحة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، لافتة إلى أنها استقبلت هذه الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام.
وأكدت الهيئة أنها في سبيل دعم بيئة الاستثمار وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرمت تسويات مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للصالح العام بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة.
ونوهت الهيئة للجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعمًا لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية.