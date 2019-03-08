قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة حوثية بدون طيار ويدمرها في سماء أبها‎‏‎

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة طائرة بدون طيار حوثية، بخصائص ومواصفات إيرانية، ودمرتها في سماء مدينة أبها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة ١٢:٢٤ من صباح اليوم الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي السعودي جسماً غير معروف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها).
وأضاف أنه تم التعامل معه وتدميره، ونتج عن ذلك تساقط حطام الجسم على أماكن مأهولة بالمدنيين ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بإصابات متوسطة، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات.
وذكر العقيد المالكي أنه اتضح من خلال فحص حطام الجسم أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.
وحذر المالكي الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهداف المدنيين، مشدداً على أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.